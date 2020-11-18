Настоящий "Армагеддон": Уманский назвал четыре угрозы для Украины

Уманский описал катастрофическую ситуацию с противостоянием коронавирусу / Facebook

Бывший министр финансов и советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский​​ заявил, что на Украину надвигаются четыре угрозы – экономическая, медицинская, социальная и военная. Они могут привести к небывалому кризису в стране.

По его мнению, к противостоянию с угрозами украинская власть не готова.

"Украина впервые за годы независимости стоит перед совокупностью угроз такого масштаба, что они способны погрузить страну в политический и экономический Армагеддон в ближайшие несколько месяцев", – написал Уманский в Facebook.

Уманский отмечает, что остановить рост коррупции в стране не удалось, она растет в геометрической прогрессии.

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По мнению советника главы ОП, бизнес будет вынужден уйти в тень из-за принудительного и тотального введения РРО. Оно приведет к коллапсу систему отношений "налогоплательщик – налоговая администрация".

Уманский также оценил медицинскую систему в Украине. Он назвал катастрофической ситуацию с противостоянием коронавирусу.

"Сейчас у власти еще есть время минимизировать последствия экономического кризиса. Если этого не сделать, все эти всадники Апокалипсиса (экономический, социальный, медицинский, военный кризисы) придут в Украину и произойдет паралич властных институтов, бюджетный кризис, скачок курса доллара до 35 грн, миллион безработных и коллапс государства", – написал Уманский.

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