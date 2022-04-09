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"Настраиваются на длительную войну": Тука назвал несколько сценариев развития войны в Украине

9 апреля 2022, 19:33

Георгий Тука назвал, что будет если сейчас нам не удастся полностью отбить юг и восток.

Георгий Тука
Георгий Тука / Главред

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц а также бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука во время чата на Главреде рассказал, как может развиваться дальше война в Украине и по каким сценариям.

По словам Туки, русские не успокоились и не успокоятся.

"Даже если сейчас Вооруженным силам Украины удастся их вытеснить на позиции, на которых они находились до 24 февраля, то есть на территорию Беларуси, Российской Федерации и ОРДЛО, это вовсе не означает, что после определенного усиления и перегруппировки, а также после пополнения живой силы снова не будет нанесен удар по Украине. Ведь риторика российских пропагандистских каналов и до сих пор остается неизменной: они уже оправиться после первых двух-трех недель и осознали, что никакого победного парада в Киеве не состоится, то есть победный угар исчез из риторики, и они настраиваются на длительную войну – на войну до последнего украинца", - говорит он.

Также Георгий Тука назвал, что будет в случае другого сценария – если сейчас нам не удастся полностью отбить юг и восток.

"Нам придется накапливать силы и продолжать бить русских. Кстати, с моей точки зрения абсолютно логично начать диверсионную борьбу на территории самой России и Беларуси. Не понимаю, почему этого до сих пор не происходит", - говорит бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

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Война России и Украины

Государство-агрессор Россия напала на Украину 24 февраля. Война продолжается. В Минобороны Украины сказали, что оккупанты завершили первую фазу военных действий, работают над перегруппировкой и собираются организовать еще одно наступление. Их цель – захват всего Донбасса. Наверняка захватчики попытаются взять под контроль и Харьков, однако задачу вряд ли удастся реализовать.

В оборонном ведомстве уточнили, что Россия поменяла план по наступлению на Украину. Враг не ожидал грамотно организованной обороны от украинских сил. Теперь он меняет тактику, анализирует ошибки и собирается снова атаковать.

Генерал США Майкл Милли полагает, что война Москвы против Киева может стать длительной и изматывающей. Обе стороны отступать не намерены. По его мнению, победой украинской стороны стало бы восстановление территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 года.

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