Наступление ВСУ на Мелитополь: генерал-разведчик раскрыл основной сценарий и сроки

Важно проводить операцию там, где не приходится штурмовать противника в лоб, говорит Николай Маломуж.

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Николай Маломуж спрогнозировал вероятность нового наступления ВСУ / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, Главред

Усиление позиций ВСУ на Херсонском направлении и перерезание южного коридора вполне реально и эта операция может быть выполнена ближе к весне, заявил генерал армии Украины, бывший глава СВР Николай Маломуж.

"Я считаю, что мы действительно затянули процесс проведения стратегических наступательных операций. Как отмечал Залужный, мы пошли в атаку, а там уже нас ждали российские войска, минные поля и "зубы дракона". Важно планировать и проводить операцию там, где бы нам ни приходилось штурмовать противника в лоб, где его позиции не были бы столь мощными. В противном случае нам приходится тяжело разминировать путь, тяжело продвигаться вперёд, а враг тем временем подтягивает и подтягивает резервы", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем бывший глава СВР говорит, что это направление остается очень перспективным, именно поэтому и была задействована такая мощь наших войск.

"Сманеврировать можно разными способами и достичь нужного результата. Мы будем держать наши позиции там, будем не только уменьшать логистические перспективы восточного коридора для врага, но и укрепляться там. Потому что мы уже заходим с флангов укреплённых районов трёх линий обороны, и есть возможность бить врага с флангов. Это на сегодня является большим успехом", - пояснил он.

Вместе с тем собеседник пояснил, что враг оправился, бросил дополнительные войска, поэтому наше продвижение приостановилось. Поэтому сейчас мы там по большей части ведём оборонительные бои, хотя периодически частично и продвигаемся.

"Думаю, что, подтягивая новые резервы и новейшие оружие и технику, мы сможем просто уничтожить эти резервы врага и продвинуться дальше, вплоть до Мелитополя. Это перспектива весны и лета 2024 года. Враг, даже зная, что мы будем там продвигаться, не имеет мощных резервов, чтобы противостоять нашим ударам, поэтому их нам нужно организовать", - добавил Маломуж.

Смотрите видео - интервью Николая Маломужа Главреду:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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Аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия готовится к новому наступлению. Как предполагают специалисты, наступление может быть в период с 12 января по 2 февраля. Впрочем, оккупанты не достигнут значительного продвижения.

У Путина планируют "большое наступление" в четырех областях – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, считают журналисты Financial Times. Украина может перейти к "активной обороне", чтобы наступать уже в 2025 году.

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