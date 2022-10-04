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Наступление ВСУ: украинские военные деоккупировали более полусотни населенных пунктов

4 октября 2022, 23:11

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что это мощная работа.

Лиман, ВСУ
ВСУ / Reuters, Armyinform

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов более 50 населенных пунктов в Херсонской области.

"Сейчас в Херсонской области деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождены ориентировочно 3 тысячи граждан от российского нашествия", - заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он также отметил, что в области уже работают передвижные мобильные блокпосты. При этом следователями Нацполиции было задокументировано 105 военных преступлений.

Освобождение и деоккупация 8 населенных пунктов Херсонской области

"Нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в 8 населенных пунктах Бериславского района", - говорится в оперативном командовании "Юг".

Сообщается, что ВСУ освободили:

  • Любимовку;
  • Крещеновку;
  • Золотую Балку;
  • Беляевку;
  • Украинку;
  • Большую Александровку;
  • Малую Александровку;
  • Давыдов Брод.

Это стало возможным по результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонской области из-под оккупации.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что это мощная работа, блестяще спланированная и реализуемая операция.

"По-прежнему населенных пунктов гораздо больше, но мы не объявляем их и не акцентируем на них внимание. Если вы внимательно следите за нашей работой и разбираетесь в географической карте, то должны понимать, что многие населенные пункты будут сейчас под большим обстрелом врага силы, еще сконцентрированные на правом берегу, они будут реализовывать", - заявила Гуменюк.

Контрнаступление армии Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что освобождение Лимана Донецкой области открывает путь для дальнейшего возврата под контроль Киева Луганщины. Украинские войска могут выгнать российских оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. Впоследствии можно будет освободить оккупированные летом Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за 2-3 октября достигла серьезных успехов в районе Лимана Донецкой области. Украинские защитники прорвали "оборону" российских оккупантов. Американские эксперты не исключают, что ВСУ уже удалось проломить административную границу Луганщины в сторону Кременной.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что войска Украины уже почти вплотную подошли к северо-западной админгранице Луганщины.

Армия продолжает наносить удары вражеским объектам. Оккупанты атакуют в Донецкой области, однако их атаки отбиваются.

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