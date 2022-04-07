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"Назар - настоящий герой": боец ВСУ спас 20 побратимов ценой собственной жизни

7 апреля 2022, 08:49

Младший сержант вызвал огонь противника на себя, чем спас 20 пехотинцев, находившихся под прикрытием его бронетранспортера.

Боец ВСУ спас 20 побратимов ценой собственной жизни/ ukrainenews.fakty.ua

При освобождении одного из сел на Черниговщине, 20 украинских бойцов атаковали врага под прикрытием бронетранспортера. Один из них погиб.

Наводчиком пушки этого БТРа был младший сержант 23-летний Назар Небожинский из Ровно. Он сумел подбить в том бою 3 русских "брони", рассказали его сослуживцы.

Из последней, третьей, противник выстрелил практически одновременно с Назаром. Небожинский обезвредил эту вражескую бронемашину, но сам погиб. Младший сержант вызвал огонь противника на себя, чем спас 20 пехотинцев, находившихся под прикрытием его бронетранспортера.

"Если бы он этого не сделал, нас бы всех двадцатерых разорвало на куски. Назар Небожинский настоящий герой. Он спас нас, пожертвовав своей жизнью", - признался один из сослуживцев Назара.

Читайте такжеВойна в Украине: Зеленский присвоил шести городам звание Город-геройВсего во время освобождения того села в Черниговской области украинские защитники уничтожили 3 танка и 5 БТРов российских захватчиков.

Ранее мы рассказывали, что в боях за город Волноваха Донецкой области сержант Андрей Ханин получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.

Он был командиром боевой машины и до последнего вздоха помогал собратьям. Перед смертью Андрей ликвидировал российский танк и не менее 10 оккупантов.

Также сообщалось, что в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено (Brent Renaud). 13 марта в Ирпене ранения получили еще два корреспондента.

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