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"Не дают им двигаться": сколько солдат РФ задействовано на Курщине - Зеленский

Мария Николишин
11 ноября 2024, 20:39
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ВСУ сдерживают достаточно значительную группировку российских войск на Курщине.
'Не дают им двигаться': сколько солдат РФ задействовано на Курщине - Зеленский
Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Главное из заявления Зеленского:

  • ВСУ продолжают операцию в Курской области
  • Там сосредоточено 50 тысяч личного состав РФ
  • ВСУ нужно разрешение на удары западным оружием вглубь России

Операция ВСУ в Курской области продолжается. Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября, провел Ставку, на которой, в частности, обсудили ситуацию на этом направлении фронта. Об этом президент сообщил в вечернем обращении.

Отмечается, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался о количестве российских войск, которые сейчас находятся на Курщине.

видео дня

По словам Зеленского, ВСУ продолжают в Курской области противостоять большому количеству россиян и не дают им двигаться дальше.

"Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск - 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории. Очень ценим храбрость всех наших воинов, каждого подразделения, которое задействовано в этих боях", - подчеркнул президент.

Он также отметил украинских защитников, которые наносят удары по российским базам, логистике, тылам.

"Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, и это заметно на фронте. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров - от Америки, от Британии, от Германии. Это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у России", - подчеркнул Зеленский.

Вечернее обращение Зеленского - видео:

'Не дают им двигаться': сколько солдат РФ задействовано на Курщине - Зеленский

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин хочет вернуть себе захваченную украинскими военными Курскую область. И он явно готов обменять на нее тысячи жизней своих солдат.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ сосредоточила в Курской области значительное количество сил из элитных российских ударных частей. Враг пытается вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь территории, которую контролирует Украина.

Кроме того, аналитики DeepState сообщали, что армия страны-агрессора России еще 7 октября возобновила наступательные действия в Курской области, что осложнило положение ВСУ.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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Владимир Зеленский война России и Украины Бои в Курской области Операция в Курской области
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