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Не дышать общим воздухом: Супрун с мужем выгнали из такси

29 декабря 2020, 11:05
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Бывшая чиновница попыталась заняться просвещением водителя – но тот оказался глух к ее лекциям.

Супрун пожаловалась, как ее выгнали из такси на мороз
Супрун пожаловалась, как ее выгнали из такси на мороз

Бывшая министр здравоохранения Украины Уляна Супрун, которая любит просвещать население на медицинские темы, на этот раз напоролась на неблагодарного слушателя – водителя такси. В итоге ее вместе с мужем высадили из машины на мороз.

У себя в Facebook Супрун рассказала, что дело было так. Они вызвали машину, и попросили приоткрыть окно в автомобиле на пару сантиметров, чтобы салон проветривался во время поездки.

Водитель в ответ на просьбу клиентки заявил, что боится сквозняков. На что Супрун парировала, что "от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха".

"Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать. Вместо этого предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19", – пожаловалась бывшая глава украинского Минздрава.

Супрун уточнила, что водитель следующего такси повез их к месту назначения с открытыми окнами. Причем отнесся к этой просьбе спокойно.

Ранее Супрун озаботилась количеством секса у украинцев. Ульяна Супрун вновь выступила в своем фирменном жанре – советов о здоровье для украинцев.

Скандалы с такси: новости

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