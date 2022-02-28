"Не можете летать – не сможете и ездить": УЗ призвала Европу и Азию остановить поезда в РФ

УЗ призвала Европу и Азию остановить поезда в РФ / "Укрзализныця"

Укрзализныця обратилась с призывом ко всем странам Европы и Азии, чтобы те прекратили железнодорожные перевозки с Российской Федерацией.

В компании отмечают, что соответствующее обращение разослали в администрации всех железных дорог, осуществляющих перевозки на территорию страны-оккупанта и с ее территории.

"Россиянин, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить. Призываем железнодорожные администрации всех стран, которые граничат с рф, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной", – говорится в сообщении.

Также Укрзализныця призвали прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций.

В украинской компании также обратились и к работникам российской железной дороге и призвали их прекратить помогать в подвозе солдат и тяжелой техники в Украину.

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"Проводник, составитель поездов, диспетчер, машинист РЖД, который выполняет преступные приказы и везет танки, военную технику и оккупантов в коридоры Украины, ты больше никогда не будешь иметь почетное звание железнодорожник – ты убийца. Своими действиями ты убиваешь мирное население и совершаешь геноцид над украинским народом", – отметили в Укрзализныце.

Украинские железнодорожники уже пятый день работают в усиленном режиме, и под звуки взрывов снарядов и выстрелов, не спавши целыми днями вывозят мирное население из-под обстрелов, отметили в компании.

"Мы работаем так уже пятый день и дальше будем работать, пока не победим! Украинские железнодорожники имеют железные нервы и не только... А ты, россия, дырявая, как твои вагоны!", – подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Украина уничтожила все железнодорожные переходы на границе с Российской Федерацией. 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД. Это было сделано для того, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.

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