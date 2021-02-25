"Не вернешь Крым - Москву испепелим": в Херсоне плакатом потроллили Путина

На юге Украины креативно решили подойти ко Дню крымского сопротивления российской оккупации и устроили плакатный троллинг в адрес Владимира Путина.
В Херсоне установили на биллборды плакаты со стихотворным обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Их фотоснимки были опубликованы в украинских сегментах социальных сетей.
На плакатах напечатан следующий текст: "Не вернешь, Путин, Крым / Всю Москву испепелим / И над пепелищем России / Скажешь: "Слава Украине!".
Как сообщают местные журналисты, биллборды с такими плакатами установлены не только в Херсоне, но и в населенных пунктах, которые непосредственно граничат с оккупированным россиянами полуостровом Крым ‒ к 25 февраля (Дню крымского сопротивления российской оккупации).
Организаторы надеются, что их флешмоб, среди прочего, привлечет лишнее внимание международных инстанций к продолжению давления, в частности санкционного, на Российскую Федерацию ради восстановления территориальной целостности Украины.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявлял о том, что в захваченном Россией полуострове ради дачного комплекса для президента РФ Владимира Путина оккупанты уничтожили жилой поселок.
- "К сожалению, среди прочего, сооружение этих дач в поселке Кастрополь привело к тому, что местные жители фактически были лишены доступа к морю, к побережью", - сказал он.
- Позднее журналисты утверждали, что дачу бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, которая расположена в поселке Нижняя Ореанда, купили за 450 миллионов гривен (1,2 миллиарда рублей)специально для Путина.