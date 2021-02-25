"Не вернешь Крым - Москву испепелим": в Херсоне плакатом потроллили Путина

Владимир Путин / Reuters

В Херсоне установили на биллборды плакаты со стихотворным обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Их фотоснимки были опубликованы в украинских сегментах социальных сетей.

На плакатах напечатан следующий текст: "Не вернешь, Путин, Крым / Всю Москву испепелим / И над пепелищем России / Скажешь: "Слава Украине!".

Как сообщают местные журналисты, биллборды с такими плакатами установлены не только в Херсоне, но и в населенных пунктах, которые непосредственно граничат с оккупированным россиянами полуостровом Крым ‒ к 25 февраля (Дню крымского сопротивления российской оккупации).

Организаторы надеются, что их флешмоб, среди прочего, привлечет лишнее внимание международных инстанций к продолжению давления, в частности санкционного, на Российскую Федерацию ради восстановления территориальной целостности Украины.

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