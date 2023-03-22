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"Не знают, что с этим "счастьем" делать": в ВСУ рассказали о последствиях "бавовны" в Джанкое

22 марта 2023, 08:32
Во временно оккупированным Джанкое были уничтожены не только ракеты "Калибр".
Взрыв в Джанкое, Наталья Гуменюк
В ВСУ рассказали о последствиях "бавовны" в Джанкое / скриншот YouTube

Взрывы в Джанкое на севере временно оккупированного Крыма привели к повреждению узловой станции. Теперь оккупанты не могут ее использовать

В эфире Радио Свобода глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что эта атака является "одним из элементов плана, предшествующего активным действиям".

"Пока использование невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим "счастьем" им делать. Но мы понимаем, что они будут стараться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение – это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Усилие подтягивать им будет нужно. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были бесполезными", - отметила Гуменюк.

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Взрывы в Джанкое

Взрывами в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожены крылатые ракеты Калибр, которые транспортировались по железной дороге. Об этом ранее сообщили в Главном управлении разведки Украины.

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге... Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что Калибр НК ― ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия - более 2,5 тысячи километров по наземным целям, и более 375 километров по морским.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Джанкой
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