Неопрятно одет: в Одессе мужчина нанес семь ножевых ранений случайному прохожему

Орудие нападения одессита / НПУ

Одесские полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который напал на незнакомца с ножем прямо посреди улицы. Поиски нападавшего длились в течение суток. Об этом сообщили на сайте областного отделения Национальной полиции.

"Правонарушитель придрался к неопрятному внешнему виду прохожего, достал нож и начал бить им незнакомца. Получив семь ранений, пострадавший сумел убежать от нападавшего на соседнюю улицу и попросить помощи у прохожих. Люди вызвали скорую, а врачи, госпитализировав раненого горожанина, сообщили о происшествии в полицию", - говорится в сообщении.

Теперь злоумышленнику грозит тюремное заклюлючение сроком от семи до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде на улице Грушевского мужчина совершил нападение на 36-летнюю женщину из-за места в маршрутке. Он толкал ее и несколько раз пнул. Потерпевшая женщина вызвала копов. Правоохранители задержали нападавшего. Своих действий мужчина не смог объяснить.

Добавим, в Одессе на улице Новосельского мужчина напал на женщину и избил ее после того, как ее собака обнюхала коляску с ребенком.