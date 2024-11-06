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Неправильное время и геолокация: почему во время тревоги появляются проблемы с телефоном

Ангелина Подвысоцкая
6 ноября 2024, 03:00
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Украинцы замечают нарушения работы системы спутниковой навигации во время воздушной атаки РФ.
телефон, воздушная тревога
Почему во время воздушных тревог показывает неправильное время на телефоне / Колаж: Главред, фото: pexels, Главред

Украинцы заметили, что во время воздушной тревоги у многих может показывать неправильное время на телефонах и нарушается система спутниковой навигации. В Генштабе ВСУ рассказали, в чем же причина этого.

Оказывается, что такие неточности могут возникать из-за применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"В частности, для повышения эффективности воздействия на противника применяются средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг)", - говорится в сообщении.

видео дня

Специалисты по радиоэлектронной борьбе в Генштабе ВСУ советуют выключать режим автоматического уточнения времени в телефоне.

Атака дронов по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ночь на 4 ноября Киев оказался под атакой российских дронов. Известно, что силы ПВО сбили все вражеские дроны. Обломки сбитых "Шахедов" упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

Россияне применили новую тактику для атаки "Шахедами". Представитель КГВА Михаил Шаманов сообщил, что оккупанты изменили тактику ударов "Шахедами" по Киеву, направляя беспилотники на очень низкой высоте. Дроны заходили в Киев волнами, разделяясь на отдельные цели и двигались очень низко, что затрудняет работу ПВО.

Стало известно, что страна-агрессор Россия может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нужна возможность уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики.

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