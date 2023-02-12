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"Нет никакого шанса": Резников оценил риск захвата Одессы Россией

12 февраля 2023, 07:30
Чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России надо иметь господство в Черном море. Но защитники Украины лишили оккупантов этой возможности.
Алексей Резников
Алексей Резников оценил риск захвата Одессы Россией / Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Защитники Украины лишили россиян господства в Черном море и возможности "подойти с моря к Одессе". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции в Одессе.

Министр оценил риск захвата Одессы Россией.

"Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России надо иметь господство в Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших украинских "Нептунов", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел на дно", - цитируют Резникова на Facebook-страница ВМС ВС Украины.

Кроме того, по словам министра, несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря к Одессе у оккупантов нет "никакого шанса".

В прошлый раз подойти по суше у россиян не получилось, а в настоящее время благодаря защитникам Украины оккупанты отброшены на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным естественным защитным барьером.

"Что касается левобережных территорий юга Украины, там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", - сказал Резников.

Как сообщал Главред, ранее Резников заявил, что нельзя отрицать того, что Украина может получить не только танки, ракеты, самолеты, но и боевые корабли.

В Главном управлении разведки Минобороны прогнозируют, что у РФ нет ресурсов, чтобы пойти в широкомасштабное наступление на Украину к 24 февраля. Оккупанты в ближайшие недели будут атаковать на востоке и пытаться достичь хотя бы каких-нибудь тактических успехов. Россияне израсходовали уже 80% запасов высокоточных ракет, но будут продолжать ракетный террор мирного населения.

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