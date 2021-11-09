"Нет оппонентов - есть враги Украины": языковой омбудсмен Креминь высказался по поводу украинизации

Тарас Креминь / УНИАН

Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает тех украинцев, которые полагают, что сейчас в стране идет принудительная украинизация, врагами Украины. Об этом он рассказал в интервью порталу "Сегодня".

Также чиновник заявил, что Украина не должна ждать, пока те, "кто ходит возлагать цветы к памятникам тиранам и убийцам украинского народа", опомнится.

"У меня нет оппонентов, а есть откровенные враги Украины", – заявил Креминь.

Он подчеркнул, что в основе его деятельности лежит принцип "ласковой украинизации" и он, в идеале, должен коснуться всех, кто никогда не разговаривал на украинском языке, но является гражданином Украины:

"У нас до сих пор есть такие, кто ходит возлагать цветы к памятникам тиранам и убийцам украинского народа. Но это не значит, что Украина должна остановиться и ждать, пока они вернутся в колонну сподвижников и настоящих строителей нашего государства. Задача украинского государства, равно как и моя, – создавать лучшие условия, чтобы человек мог общаться свободно. А те, кто общается свободно, – имели возможность получать услуги, будь то образовательные, информационные, медицинские, государственные. И именно принцип "ласковой украинизации" лежит в основе закона о языке", – объяснил он.

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Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил о том, что демонстрация русскоязычных сериалов и фильмов нарушает языковое законодательство, согласно которому все ленты должны дублироваться на украинском языке.