Фильмы на русском языке угрожают нацбезопасности: Креминь рассказал, что ждет украинцев

Тарас Креминь / УНИАН

Демонстрация русскоязычных сериалов и фильмов нарушает языковое законодательство, согласно которому все ленты должны дублироваться на украинском языке, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Как подчеркнул он в эфире Канала 24, это представляет угрозу национальной безопасности Украины.

"Если исходить из позиции Конституционного Суда Украины, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Креминь заверил, что с нарушителями пытаются бороться, но трансляция лент на русском остается системным нарушением.

Ранее украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой возмутилась тем, что в Украине ни в какую не хотят отказываться от русского языка и дала ему новое название – "московский". По ее словам, такое название является исторически правильным.

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"Я называю этот язык московским и это правильное его название. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием. Потому что русский язык - наше название, у нас стырен", - подчеркнула она в ходе чата в Главреде.

Напомним, что 16 июля 2021 года вступили в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь на украинский язык, помимо сферы обслуживания, перешли: концерты и развлекательные шоу, выставки и экскурсии, театры и музеи, на украинском должны демонстрироваться все фильмы и сериалы на телевидении, книжные магазины будут обязаны иметь большинство книг на украинском.