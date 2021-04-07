Ницой объяснила, чем грозит заявление Мендель об "украинском русском языке"

Лариса Ницой / УНІАН

Украинские чиновники, которые озвучивают какие-либо фразы по поводу развития в стране русского языка, подыгрывают России и становятся частью гибридной войны Владимира Путина против Украины.

Такое мнение Главреду высказала писательница, педагог, общественная деятельница Лариса Ницой, комментируя недавнее заявление пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

"В целом, эти высказывания вполне можно считать наступлением на украинский язык. Тем более, что депутаты постоянно педалируют вопрос либо отмены штрафов, либо их отсрочки для тех, кто общается на русском языке", - считает Ницой.

По ее словам, штрафы – это механизм, с помощью которого защищают украиноязычных украинцев от дискриминации и пренебрежительного отношения к государственному языку.

"Потому что теперь, прежде чем назвать украинский язык "говяжьим", агрессивные русскоязычные украиножеры несколько раз подумают прежде чем это сказать, потому что за это будет штраф", - отметила писательница.

"Мне нужно, чтобы украинцев в Украине не дискриминировали. Но власть, очевидно, так не считает и думает, что украинец должен быть униженным", - резюмировала она.

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