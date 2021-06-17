"Никаких подарков не было": Кравчук поведал, во сколько обошелся Украине Крым

Леонид Кравчук назвал стоимость Крыма для Украины / УНИАН

Украинская ССР в 1954 году получила полуостров Крым не как подарок, поскольку были приняты на тот момент законные решения. А инфраструктура обошлась украинскому бюджету в более 105 млрд долларов, сказал в интервью YouTube-каналу Ходят слухи первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук.

По его словам, решение о передаче полуострова было принято после визита первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на полуостров, когда российские переселенцы массово просили о переезде из Крыма из-за сложных условий.

В дальнейшем было принято решение ЦК КПСС о вхождении Крыма в состав Украинской ССР путем соответствующих решений Верховных советов РСФСР и УССР.

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"Никаких подарков не было, Украина даже возражала. Потому что знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал", - подчеркнул Кравчук.

Он также отметил, что в бытность президентом Украины ему докладывали, что строительство дорог и развитие Крыма в то время обошлось в более 105 млрд долларов.

"Это же не просто Украина получила богатый подарок, который приносил колоссальные доходы. Наоборот - это была затратная территория. И Украина справлялась с этими задачами", - добавил Кравчук.

Ранее Главред сообщал о том, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал пророссийских боевиков освободить четырех пленных. Эти четверо украинских граждан находятся в тяжелом состоянии.

Кравчук попросил освободить пленных, чтобы Украина обеспечила их надлежащее лечение.