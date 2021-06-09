Кравчук экстренно обратился к России из-за тяжелобольных пленных

Кравчук обратился к РФ из-за пленных / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал пророссийских боевиков освободить четырех пленных. Эти четверо украинских граждан находятся в тяжелом состоянии, сообщает делегация нашей страны в ТКГ в среду, 9 июня.

Кравчук попросил освободить пленных, чтобы Украина обеспечила их надлежащее лечение.

"Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживают оккупационные власти в ОРДЛО и находящихся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения", - заявили в делегации.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сделал заявление о том, что Банковая и Кремль уже ведут переговоры об организации встречи украинского гаранта с главой РФ Владимиром Путиным.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил переговоры с Офисом президента по поводу встречи Путина и Зеленского. По его словам, диалог ведет замглавы АП РФ Дмитрий Козак. Однако в Москве сомневаются, что удастся согласовать детали такого мероприятия.

Президент Зеленский полагает, что переговоры по урегулированию военного конфликта России и Украины нужно вести на трех направлениях: в составе нормандской четверки, в формате прямого диалога с Путиным и подключением к процессу США.

Советник делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович предположил, что Зеленский и Путин могут договориться по ряду вопросов относительно Донбасса, однако Киеву и Москве будет сложно решить вопрос существования "ДНР" и "ЛНР".