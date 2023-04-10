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Никакого статуса "автономной республики": Свитан рассказал, что будет с Крымом

Андрей Ганчук
10 апреля 2023, 04:00
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В Крымской области освободится много жилой площади и туда начнут переселяться участники войны агрессора России против Украины, считает Роман Свитан.
Свитан, Крым
Крым превратится в Крымскую область, никаких автономий больше не будет - Свитан / Коллаж GoogleMaps, Главред

После освобождения Крыма он должен стать Крымской областью. Украина – унитарное государство, поэтому никаких автономий быть не должно. На полуостров переселятся многие участники боевых действий и никаких сепаратистских движений там больше не будет. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

В эфире радио НВ он рассказал о том, что после деоккупации Крыма никакой автономной республики там больше не будет. Полуостров станет Крымской областью.

"А дальше (после освобождения от российской оккупации) с Крымом вообще все просто. Обязательно привести в соответствие с международными нормами Конституцию. Мы имеем унитарное государство. У нас не должно быть никаких автономий", - отметил Свитан.

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По его словам, в уже освобожденный ВСУ полуостров переедут многие участники боевых действий. Россияне вынуждены будут забыть о Крыме навсегда, никаких сепаратистских движений там не возникнет.

"То есть Крым — это будет большая зона участников боевых действий. И вопросов больше в Крыму никогда не возникнет - и сепаратистских движений или возможности куда-то "вернуться". То есть навсегда россияне за Крым забудут, если там будут жить минимум полмиллиона УБДшников с семьями — это полтора миллиона человек. Полтора миллиона человек будут восстанавливать свое психическое, физическое здоровье и восстанавливать Крым как часть Украины", - подчеркнул Роман Свитан.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес ранее заявил, что освобождение ВСУ Крыма изменит стратегическую ситуацию в войне России против Украины.

Согласно прогнозу Ходжеса, приоритетом украинской армии станет рассечение российского "сухопутного коридора" в оккупированный Крым. Ходжес ожидает успешной операции украинских войск.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига сказал, что Украина допускает проведение переговоров с агрессором Россией по Крыму. Однако это лишь одна из возможных опций, которая может заработать после выхода украинских войск на административную границу Херсонской области.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украине может вернуть Крым в течение 5-7 месяцев. По словам чиновника, у России нет ресурсов для удержания захваченного полуострова. Также он добавил, что переговоры с Москвой могут состояться только тогда, когда оккупанты заберут из полуострова все свои войска.

Смотрите видео Главред - Свитан рассказал, как войска РФ уйдут из Крыма в рамках "жеста доброй воли"

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