УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Суд вынес приговор лидеру ОУН Коханивскому на погром банков РФ

Иск о компенсации убытков судьи оставили без внимания.

22 июня 2020, 23:58
Николай Коханивский
Николай Коханивский в суде / Фото: hromadske

В Киеве Шевченковский районный суд приговорил лидера националистического Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского к двум годам заключения с отсрочкой исполнения на год.

Как сообщает Громадське, судья подчеркнул, что обвиняемый получает условный срок заключения.

Коханивский получил срок в рамках уголовного производства о погроме российских банков в Киеве 20 февраля 2016 году. Тогда представители ОУН забросали камнями здание Сбербанка России и Альфа-банка. Прокурор требовал для него три года тюремного заключения.

Уточняется, что судьи оставили без рассмотрения гражданский иск о компенсации убытков из-за отсутствия представителей истца.

Соратники Коханивского перед заседанием суда призвали своих сторонников поддержать Коханивского в суде и вместе "победить московское нашествие".

Как известно, 20 февраля 2016-го в Киеве группа людей во главе с Коханивским забросала камнями здание Сбербанка России и проникла внутрь отделения Альфа-банка. Позже лидера ОУН задержали в октябре 2017 года после конфликта со стрельбой с бывшим бойцом Правого сектора Русланом Качмалой. Суд отправил его под домашний арест, а затем смягчил меру пресечения на ночной домашний арест.

Как ранее сообщалось, главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении главы добровольческого движения Организация украинских националистов Николая Коханивского.

новости Украины Коханивский ОУН суд приговор
Сейчас вы просматриваете новость «Суд вынес приговор лидеру ОУН Коханивскому на погром банков РФ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:39
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена
00:53
Ученые придумали еще один способ справиться с недосыпом
00:20
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
00:19
День госслужащего и Знамения Тимофея: какой сегодня праздник 23 июня
22 июня, понедельник
23:58
Суд вынес приговор лидеру ОУН Коханивскому на погром банков РФ
23:41
Депутаты Слуги народа на карантине гуляли в ресторане Днепра Фото Видео
23:20
"Г*вна грузинского не достоин": журналист Габуния вновь обругал Путина Видео
23:03
Доктор пояснила, был ли толк от жесткого карантина в Украине
22:39
Мощный взрыв на Позняках: спасатели обнаружили тело четвертой жертвы
22:34
"Вереницы похоронных машин": бывший главный санврач пояснил продление карантина
21:59
Опасно для жизни: в Одессе экстренно закрыли популярный пляж
21:47
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июня: кто найдет денежный источник Видео
21:39
Кива хочет приравнять представителей ЛГБТ к терористам
21:11
Непогода на западе Украины: водой сносило людей, затоплено 9 районов Фото
20:59
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 22 июня
20:56
"Уйдут дожди": синоптик спрогнозировал, когда в Киев вернется жара Видео
20:52
Врач озвучила три причины роста заболеваемости Covid-19 в Украине
20:41
"Купол цирка": Зеленский сделал громкое заявление о борьбе с коронавирусом
20:06
"Ситуация стабильная": выяснились условия ослабления карантина в столице
20:00
Волынь усиливает карантин из-за Covid-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять