Суд вынес приговор лидеру ОУН Коханивскому на погром банков РФ

Николай Коханивский в суде / Фото: hromadske

В Киеве Шевченковский районный суд приговорил лидера националистического Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского к двум годам заключения с отсрочкой исполнения на год.

Как сообщает Громадське, судья подчеркнул, что обвиняемый получает условный срок заключения.

Коханивский получил срок в рамках уголовного производства о погроме российских банков в Киеве 20 февраля 2016 году. Тогда представители ОУН забросали камнями здание Сбербанка России и Альфа-банка. Прокурор требовал для него три года тюремного заключения.

Уточняется, что судьи оставили без рассмотрения гражданский иск о компенсации убытков из-за отсутствия представителей истца.

Соратники Коханивского перед заседанием суда призвали своих сторонников поддержать Коханивского в суде и вместе "победить московское нашествие".

Как известно, 20 февраля 2016-го в Киеве группа людей во главе с Коханивским забросала камнями здание Сбербанка России и проникла внутрь отделения Альфа-банка. Позже лидера ОУН задержали в октябре 2017 года после конфликта со стрельбой с бывшим бойцом Правого сектора Русланом Качмалой. Суд отправил его под домашний арест, а затем смягчил меру пресечения на ночной домашний арест.

Как ранее сообщалось, главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении главы добровольческого движения Организация украинских националистов Николая Коханивского.