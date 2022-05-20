Никто не соглашался подвезти: девушка на 8 месяце беременности пешком уходила из Мариуполя

Девушка на 8 месяце беременности пешком уходила из Мариуполя / скриншот

Екатерина, ее муж Роман, мать и младший брат были вынуждены идти 15 километров пешком под обстрелами, чтобы спастись от российских оккупантов в Мариуполе.

Екатерина и Роман познакомились три года тому назад. Они жили в своем любимом Мариуполе. Там они ждали первенца. Однако начавшаяся 24 февраля война разрушила их планы, рассказали в сюжете "Сніданку з 1+1".

"Жена была на 8 месяце беременности, когда все это началось. Она никуда не хотела ехать, потому что надеялась, что это все скоро пройдет",- говорит муж Екатерины Роман Склянко.

Россияне ежедневно уничтожали город - центр Мариуполя беспощадно бомбили российские самолеты.

Читайте такжеВ захваченном Мариуполе может произойти вспышка самой опасной инфекцииЕкатерина Склянко рассказывает, что она редко спускалась в подвал, поскольку его в их доме не было. А когда она шла в другие бомбоубежища, то слышала там только отчаяние и слова о смерти. Когда у семьи закончилась еда и вода, Роман был вынужден ходить в поисках хоть чего-нибудь.

"Когда говорят о труппах на улицах, то для нас это было обыденностью. Я ходил и это было для меня обыденностью. В последние дни я уже не обращал на это внимания", — говорит мужчина.

Роман признался, что жена уже шесть раз его хоронила. Сейчас мужчина переживает за своих родителей, которые остались в Мариуполе.

Когда в дом семьи прилетела ракета, Екатерина чудом уцелела. Тогда семья решила пешком уходить из города. Они прошли 15 километров. Их сначала никто не согласился подвезти, однако впоследствии нашлись хорошие люди, которые посадили их в автомобиль.

Ранее мы рассказывали, что в Ирпене Киевской области 82-летняя женщина и ее дочь потеряли свой дом. Теперь они живут в сарае, а чтобы купить хлеб и тапочки, они вынуждены продавать картофель.

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