"Никуда мы не звонили": мать агрессора отказалась бороться за сына, попавшего в украинский плен

Пленные российские военные

Очередной российский оккупант, попав в плен к бойцам ВСУ, попросил своих родственников обратиться к командованию армии агрессоров ‒ чтобы те помогли его вызволить. Однако позже выяснилось, что никто из его семьи так никуда и не позвонил. Запись разговора захватчика с матерью опубликовал в Telegram советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко

"Та ничего мы не звонили, это я так тебе сказала", – сказала мать пленного.

По словам женщины, о том, что военнослужащий РФ попал в плен, знает только она, его отец и бабушка.

"Сколько же в России таких живых мертвецов, для которых не существует ни кровных связей, ни моральных ценностей? Которые спокойно спят, в то время как тела их сыновей обгладывают бродячие собаки. Зомбиапокалипсис какой-то", – написал Геращенко.

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Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

"Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - заявил срочник Александр Морозов. По его словам, срочников на территории Украины были сотни.

"Молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась", - добавил пленный.