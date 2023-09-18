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Ночью РФ атаковала дронами и ракетами юг и центр Украины: что известно

Анна Ярославская
18 сентября 2023, 10:45 обновлено 18 сентября, 10:54
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Российские войска устроили комбинированную атаку по Украине ночью 18 сентября, использовав ударные дроны-камикадзе и крылатые ракеты.
Ту-95МС, работа ПВО
РФ выпустила по Украине 17 крылатых ракет типа Х-101, Х-555, Х-55 / Коллаж: Главред, фото: скриншот, открытые источники

Под утро понедельника, 18 сентября, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине - они атаковали дронами-камикадзе и тремя типами ракет - Х-101, Х-555 и Х-55. Силам ПВО удалось сбить 18 дронов и 17 ракет.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 18 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Дроны летели с двух направлений - Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (Крым).

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"Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, 18 ударных дронов были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.

Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области.

"Привлечены восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

Уничтожены 18 дронов и 17 ракет
Уничтожены 18 дронов и 17 ракет / Фото: t.me/kpszsu

В Силах обороны юга Украины уточнили, что в их зоне ответственности ПВО удалось сбить 18 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131": 11 - над Одесщиной, 5 - над Николаевщиной, 2 - над Кировоградщиной.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил ВСУ за работу прошлой ночью и показал, как защитники неба сбивали российские ракеты.

Смотрите видео - Как силы ПВО Украины сбивали вражеские цели ночью 18 сентября:

Кадры работы украинской ПВО
Кадры работы украинской ПВО / скриншот

Атака на Одесскую область

На Одесчине под ударом было Подунавье. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины. Возник пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Как уточнил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер, под ударом врага снова находился Измаильский район.

"Наши силы ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над Одесской областью. Пострадавших среди гражданских, к счастью, нет", - написал он.

Атака на Николаевскую область

В результате боевой работы обломки сбитого БпЛА повлекли возгорание неэксплуатируемого двухэтажного здания в Снигиревской общине Николаевской области.

Огонь оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Атака на Хмельницкую область

Как рассказал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, утром 18 сентября во время воздушной тревоги были слышны взрывы, работали силы ПВО.

Пострадавших нет. Взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домах.

Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия.

"Пожар ликвидирован силами ГосЧС. Кроме того, обломками поврежден железнодорожный путь. Проводятся восстановительные работы", - добавил Тюрин.

РФ атаковала Херсонщину

Прошлая ночь в Херсонской области была тяжелой — враг всю ночь обстреливал регион. Как сообщил глава ОВА Александр Прокудин, в результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один — получил травмы, ему оказана помощь на месте.

В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

"Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Под огнем была и Ольга. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована", — написал Прокудин в Telegram.

Как сообщал Главред, по данным британской разведки, зимой страна-агрессор Россия вероятно будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году. В британском Минобороны считают, что Россия, вероятно, способна создать значительные запасы крылатых ракет воздушного пуска.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина готовится противостоять возможным ударам российских оккупантов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой.

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