Откаты не прокатили: в Минцифре заподозрили коррупцию в закупке ноутбуков учителям

Тендеры по закупке ноутбуков для учителей направлены на повторную экспертизу из-за подозрения в коррупционном сговоре, подтвердили в ведомстве.
Проведенные тендеры по закупке ноутбуков для учителей пересмотрят из-за мошенников, которые под видом представителей правительства предлагали заранее определить победителей в обмен на вознаграждение, заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Вместе с СБУ и МОН мы заподозрили коррупционный сговор с ноутбуками для учителей на миллионы гривен. Все тендеры активны и сейчас направлены на повторную экспертизу для проверки документов. Сделаем это в течение 7 дней. Детали – в понедельник на брифинге", – сообщил Федоров на своей странице в Facebook
По словам Федорова, мошенники, представляясь представителями членов правительства, провели серию переговоров о распределении по областям победителей закупок с последующим получением "откатов".
"В Украине годами наживались на подобных "схемах" с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия", – подчеркнул Михаил Федоров.
Программа "Ноутбук каждому учителю": главное
- Это государственная программа, призванная обеспечить педагогов по всей Украине собственными персональными компьютерами и доступом к скоростному интернету, чтобы процесс обучения стал более доступным и продвинутым.
- Только в 2021 году Минцифры запланировала передать ноутбуки более 60 тысячам учителей, за распределением можно следить при помощи специальной карты на официальном сайте. Первые результаты конкурса должны были объявить в октябре.
- На эту инициативу из государственного бюджета выделили 980 млн гривен. Согласно приказу Минобразования, государство будет закупать ноутбуки по 20 тысяч гривен каждый – такую стоимость установили после анализа рынка и консультаций с поставщиками. Часть средств придется доплатить местным бюджетам в зависимости от количества населения – до 30% для Киева и до 5% для небольших удаленных населенных пунктов.