Откаты не прокатили: в Минцифре заподозрили коррупцию в закупке ноутбуков учителям

Ущерб может составить миллионы гривень / УНИАН

Проведенные тендеры по закупке ноутбуков для учителей пересмотрят из-за мошенников, которые под видом представителей правительства предлагали заранее определить победителей в обмен на вознаграждение, заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Вместе с СБУ и МОН мы заподозрили коррупционный сговор с ноутбуками для учителей на миллионы гривен. Все тендеры активны и сейчас направлены на повторную экспертизу для проверки документов. Сделаем это в течение 7 дней. Детали – в понедельник на брифинге", – сообщил Федоров на своей странице в Facebook

По словам Федорова, мошенники, представляясь представителями членов правительства, провели серию переговоров о распределении по областям победителей закупок с последующим получением "откатов".

"В Украине годами наживались на подобных "схемах" с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия", – подчеркнул Михаил Федоров.

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