"Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменится

"Новая почта" вводит новые тарифы и услуги / Новая почта

Компания Новая почта с 2022 года меняет тарифы. Начиная с 1 января стоимость будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем новым тарифным зонам.

Всего запланировано пять обновлений, сообщили в пресс-службе компании.

Доставка документов за 40 гривен

Цена будет фиксированной на весь год, а в ее стоимость уже включен фирменный картонный конверт. Клиенты, которые регулярно обмениваются документами, по достоинству оценят преимущества такого нововведения: доступно, бережно, надежно.

Продление акционного тарифа на доставку в почтоматы за 35 гривен

"Мы решились на такой шаг, чтобы еще больше клиентов оценили удобство, скорость и бесконтактность получения посылки в любое время суток. С 1 апреля стоимость доставки в почтомат будет 45 гривен независимо от географического направления и веса отправления по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Упрощение тарифных зон

С 2022 года она будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения, по трем тарифным зонам:

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по городу и его пригороду.

между городами Украины.

из/в поселок городского типа или село.

В Новой почте говорят, что это позволит клиентам быстрее ориентироваться в стоимости доставки.

При доставке в пределах города и его пригорода вводится три тарифа по весу посылок:

маленькая — до 2 кг;

средняя — до 10 кг;

большая — до 30 кг.

Стоимость посылок популярных габаритов станет доступней. Например, посылки до 2 кг сейчас стоят 45, а будут стоить 40 гривен. Посылки весом до 30 кг стоят 100, а будут стоить 80 гривен. Причем в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 гривен, независимо от того куда будет доставлена посылка — в отделение или почтомат.

Читайте такжеМужчина лишился посылки за 180 тысяч из-за "Новой почты": "Забрал другой человек"Также с 1 января 2022 года компания меняет тарификацию на доставку и забор посылок курьером с адреса. Теперь при заказе услуг курьера не нужно привязываться к весу. За любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 гривен, а для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация идет уже как груза.

Также доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами станет тарифицироваться по-новому. Будет оцениваться каждая посылка по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом — по базовому тарифу, все остальные — по сниженному.

Напомним, ранее клиентка НП рассказала, что дважды заплатила за посылку и не получила ее. В отделении у женщины попросили прощения, но ситуацию на тот момент еще не исправили.