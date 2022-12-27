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Новая почта взвинтила тарифы: сколько нужно платить с 1 января

27 декабря 2022, 18:42
Новая почта отменила плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной.
Тарифы Новая почта
Тарифы Новая почта / Новая почта, pixabay

С 1 января 2023 года один из самых крупных операторов почтовой связи Новая почта существенно поднимает тарифы на доставку.

Как отмечает пресс-служба компании, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.

Посылки между отделениями и почтоматами по городу:

  • до 2 кг - 50 грн (сейчас 40 гривен)
  • до 10 кг - 80 грн (сейчас 60 гривен)
  • до 30 кг - 120 грн (сейчас 80 гривен)

Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:

  • до 2 кг - 70 грн (сейчас 60 гривен)
  • до 10 кг - 100 грн (сейчас 80 гривен)
  • до 30 кг - 140 грн (сейчас 120 гривен)

Доплата за доставку/забор курьером:

  • для отправок до 30 кг +35 грн к тарифу.
  • за каждые 100 кг для отправок свыше 30 кг +100 грн к тарифу.

Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 гривен.

Также компания отменила плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 гривен.

Напомним, ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.

Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.

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