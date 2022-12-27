Новая почта взвинтила тарифы: сколько нужно платить с 1 января

С 1 января 2023 года один из самых крупных операторов почтовой связи Новая почта существенно поднимает тарифы на доставку.
Как отмечает пресс-служба компании, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.
Посылки между отделениями и почтоматами по городу:
- до 2 кг - 50 грн (сейчас 40 гривен)
- до 10 кг - 80 грн (сейчас 60 гривен)
- до 30 кг - 120 грн (сейчас 80 гривен)
Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:
- до 2 кг - 70 грн (сейчас 60 гривен)
- до 10 кг - 100 грн (сейчас 80 гривен)
- до 30 кг - 140 грн (сейчас 120 гривен)
Доплата за доставку/забор курьером:
- для отправок до 30 кг +35 грн к тарифу.
- за каждые 100 кг для отправок свыше 30 кг +100 грн к тарифу.
Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 гривен.
Также компания отменила плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 гривен.
Напомним, ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.
Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.
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