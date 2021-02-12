Новоиспеченному главе Укроборонпрома отстегнули огромную премию "за эффективность"

Гусев в первый месяц работы получил огромную премию

Новоиспеченный руководитель Укроборонпрома Юрий Гусев в первый же месяц своей работы получил сотни тысяч гривен премии

Это в три раза больше, чем он заработал в госконцерне в декабре и примерно в 30 раз превышает его ежемесячный оклад в Херсонской ОГА, сообщает Инсайдер.UA.

Сам Гусев объяснил, что в эту сумму вошли не только 398 тысяч гривен зарплаты, но и почти такая же сумма бонусов – за эффективность.

"Премию получил за достижение производственных показателей, показателей, касающихся реформирования – начала реформирования, динамики реформирования. Это показатели, касающиеся финансовых планов как государственного концерна, так и предприятий, являющихся его участниками", – заявил новый глава Укроборонпрома.

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По словам Гусева, за неполный декабрь он успел запустить новую структуру Укроборонпрома, создать подразделение по научно-техническому развитию и инновациям, которое касается технологий, развития оборонно-промышленного комплекса в целом и видения будущего вооружения и военной техники.

Напомним, ранее Главред сообщал: