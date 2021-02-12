Новоиспеченному главе Укроборонпрома отстегнули огромную премию "за эффективность"

Сам Гусев объяснил, что в эту сумму вошли не только 398 тысяч гривен зарплаты, но и почти такая же сумма бонусов – за эффективность.
Новоиспеченный руководитель Укроборонпрома Юрий Гусев в первый же месяц своей работы получил сотни тысяч гривен премии
Это в три раза больше, чем он заработал в госконцерне в декабре и примерно в 30 раз превышает его ежемесячный оклад в Херсонской ОГА, сообщает Инсайдер.UA.
Сам Гусев объяснил, что в эту сумму вошли не только 398 тысяч гривен зарплаты, но и почти такая же сумма бонусов – за эффективность.
"Премию получил за достижение производственных показателей, показателей, касающихся реформирования – начала реформирования, динамики реформирования. Это показатели, касающиеся финансовых планов как государственного концерна, так и предприятий, являющихся его участниками", – заявил новый глава Укроборонпрома.
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По словам Гусева, за неполный декабрь он успел запустить новую структуру Укроборонпрома, создать подразделение по научно-техническому развитию и инновациям, которое касается технологий, развития оборонно-промышленного комплекса в целом и видения будущего вооружения и военной техники.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по одному из дел экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
- Бывшего чиновника, а также экс-замминистра обороны и директора департамента Минобороны обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму в 17,44 млн гривен.
- Согласно данным следствия, Гладковский злоупотреблял служебным положением, включив собственное предприятие в государственный оборонный заказ
- По делу о хищениях в оборонной сфере Олег Гладковский был арестован Высшим антикоррупционным судом 19 октября 2019 года.
- Однако уже 21 октября Олег Гладковский вышел на свободу под залог в 10,6 млн гривен.