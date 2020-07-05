"Фильм ужасов": Черкассы затопил мощный ливень, люди купались прямо на улицах

В Черкассах зарегистрировали 41% месячной нормы осадков / Суспильне

Улицы Черкасс затопило в результате мощного ливня с ветром и градом, который обрушился на город и область.

При этом автомобили вынуждены переплывать через метровые лужи, а местные жители принялись купаться на подтопленных улицах.

Как рассказал Суспильному, руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, 4 июля в Черкассах зарегистрировали 41% месячной нормы осадков. Мощный ливень продлился всего 40 минут, но за это время выпало 31,4 мм дождя.

Кроме того, по области также прошелся смерч, который сопровождался градом и сильным ветром.

"Все так внезапно ... Надвигался какой-то страшный черный смерч со страшным звуком и в секунды крушил все. Раскидал дома, сараи, изувечил все в саду и на огороде. Фильм ужасов", - рассказали местные жители.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня были разрушены участки дорог, мостовые сооружения, ограничено движение автотранспорта.