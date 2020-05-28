Пушилин "признался" в преступлениях "ДНР": что произошло

Денис Пушилин "признался" в том, что "ДНР" нарушила Минские соглашения / Reuters

На странице главаря "ДНР" Дениса Пушилина в Twitter появилось признание в том, что силы псевдореспублики нарушили Минские соглашения.

В опубликованном сообщении говорится, что "армия ДНР" обстреляла жилые кварталы.

Также в твите выражены соболезнования жителям Донбасса, которые пострадали в результате обстрела.

"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами "ДНР"!", – говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале Пушилин пожаловался, что его аккаунт в Twitter взломали, и на нем противник распространяет "компрометирующую информацию".

"Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри "республики". Пытаюсь восстановить доступ к своей странице, но пока безрезультатно", – отметил он.

При попытке перехода на страницу Пушилина в Twitter появляется сообщение о том, что работа профиля временно ограничена, поскольку в нем была обнаружена подозрительная активность.

Напомним, Денис Пушилин стал главарем "ДНР" в 2018 году. Пушилин возглавил псевдореспублику после того, как был смертельно ранен ее предыдущий лидер – Александр Захарченко.