Пушилин "признался" в преступлениях "ДНР": что произошло

Главарь "ДНР" пожаловался на происки врагов.
На странице главаря "ДНР" Дениса Пушилина в Twitter появилось признание в том, что силы псевдореспублики нарушили Минские соглашения.
В опубликованном сообщении говорится, что "армия ДНР" обстреляла жилые кварталы.
Также в твите выражены соболезнования жителям Донбасса, которые пострадали в результате обстрела.
"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами "ДНР"!", – говорится в сообщении.
Позже в Telegram-канале Пушилин пожаловался, что его аккаунт в Twitter взломали, и на нем противник распространяет "компрометирующую информацию".
"Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри "республики". Пытаюсь восстановить доступ к своей странице, но пока безрезультатно", – отметил он.
При попытке перехода на страницу Пушилина в Twitter появляется сообщение о том, что работа профиля временно ограничена, поскольку в нем была обнаружена подозрительная активность.
Напомним, Денис Пушилин стал главарем "ДНР" в 2018 году. Пушилин возглавил псевдореспублику после того, как был смертельно ранен ее предыдущий лидер – Александр Захарченко.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.