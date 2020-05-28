УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пушилин "признался" в преступлениях "ДНР": что произошло

28 мая 2020, 08:22

Главарь "ДНР" пожаловался на происки врагов.

Пушилин признался в том, что ДНР нарушила Минские соглашения – Новости Донбасса
Денис Пушилин "признался" в том, что "ДНР" нарушила Минские соглашения / Reuters

На странице главаря "ДНР" Дениса Пушилина в Twitter появилось признание в том, что силы псевдореспублики нарушили Минские соглашения.

В опубликованном сообщении говорится, что "армия ДНР" обстреляла жилые кварталы.

Также в твите выражены соболезнования жителям Донбасса, которые пострадали в результате обстрела.

"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами "ДНР"!", – говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале Пушилин пожаловался, что его аккаунт в Twitter взломали, и на нем противник распространяет "компрометирующую информацию".

"Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри "республики". Пытаюсь восстановить доступ к своей странице, но пока безрезультатно", – отметил он.

При попытке перехода на страницу Пушилина в Twitter появляется сообщение о том, что работа профиля временно ограничена, поскольку в нем была обнаружена подозрительная активность.

Напомним, Денис Пушилин стал главарем "ДНР" в 2018 году. Пушилин возглавил псевдореспублику после того, как был смертельно ранен ее предыдущий лидер – Александр Захарченко.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Денис Пушилин ДНР Twitter обстрел Минские соглашения
Сейчас вы просматриваете новость «Пушилин "признался" в преступлениях "ДНР": что произошло». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:41
Пенсионная реформа, как и все остальные "реформы", окончится крахом
08:29
Найден новый способ предсказывать распространение коронавируса
08:22
Пушилин "признался" в преступлениях "ДНР": что произошло
08:02
Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: ценный подарок и осуществление мечты Видео
07:41
Прекращение огня в обмен на снятие санкций: дипломат рассказал, как РФ попыталась шантажировать ООН
07:33
"Зачетные сиськи": Ирина Шейк показала сочную грудь
07:00
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 28 мая
06:59
Почему обыски у Порошенко - это цирк мнение
06:42
Украину накроет новая волна COVID-19: эксперт дала тревожный прогноз Видео
06:20
Почему объятия исцеляют, а массаж добавляет ума: ответ ученых
05:50
Коридор затмений и разгул ужасов: что нас ждет в июне 2020
05:18
Нейтрализует коронавирус: ученые сделали прорыв в создании вакцины против COVID-19
05:02
Женское безумие: самые модные сандалии на лето - фото Фото
04:43
Вознесение Господне 2020 – картинки и поздравления с Вознесением
04:11
Украина превратится в Австралию: ученые дали пугающий прогноз изменения климата Видео
03:33
Что будет с зарплатами госслужащих: в Кабмине назвали список изменений
03:01
Ученые выяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют
02:16
Медики рассказали, какие привычки сберегут здоровье до старости
01:37
С Днем брюнеток 2020 – картинки и поздравления яркие и страстные
00:54
Первое свидание с парнем - чего нельзя делать ни в коем случае
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять