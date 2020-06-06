Муж-испанец в шоке: в Донецке боевики похитили жительницу Европы

Боевики "ДНР" похитили женщину / news.dn.ua

В оккупированном Донецке вечером 3 июня пророссийские боевики похитили жену гражданина Испании Евгению Йепес-Веньеса.

"По происхождению она дончанка, ещё в 90-х переехала на ПМЖ в Испанию. Но связи с родным городом не теряла - в Донецке у Евгении оставалась квартира. Незадолго до введения карантина, Евгения приехала в Донецк, но уехать назад не смогла из-за закрытия линии разграничения", - сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Все началось с того, что боевики по всему центру города российские флаги, один из них оказался на балконе у Евгении. Женщина сняла триколор, и уже через день к ней вломились люди с оружием и увели с собой. Сейчас местонахождение дончанки неизвестно.

Перед похищением Евгения успела позвонить мужу Аннивалу Йепесу и сообщила, что к ней в квартиру врываются боевики. Затем связь с женой испанец потерял и до сих пор больше не разговаривал. Однако он дозвонился до соседей. Они рассказывают, что боевики приводили Евгению в квартиру, она собрала вещи и ключ отдала соседке.

"Моя жена передала соседке ключ от квартиры и один из охранников добавил, что ей не нужен сейчас ключ, потому что она под следствием. Соседка сказала, что этот человек — КГБист", — добавил испанец.

По словам журналиста, к данному инциденту необходимо подключать международные организации и обращаться напрямую в Россию.

Как ранее сообщалось, в оккупированный Донецк приехал российский политтехнолог Дмитрий Чайка, который будет следить за рейтингом главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Напомним, на прошлой неделе террористы "ЛНР" обвинили Украину в якобы обстрелах объектов гражданской инфраструктуры и выступили с рядом угроз.