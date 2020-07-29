Смертельные колеса: на Харьковщине скорая сбила насмерть женщину

На Харьковщине скорая сбила насмерть женщину / Нацполиция

В селе Циркуны (Харьковская область) карета скорой помощи наехала на пешехода. В результате аварии пострадавшая 43-летняя женщина скончалась на месте.

Об этом в среду, 29 июля, сообщается в пресс-службе Главка Национальной полиции региона.

"28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи "Renault" совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода", ‒ говорится в тексте.

По предварительной версии событий, автомобиль скорой помощи, которым управлял 60-летний водитель, двигался со включенными проблесковыми маячками, когда женщина перебегала через дорогу в неположенном месте перед другим автомобилем. Тот пропускал в тот момент транспортное средство медиков.

В результате аварии женщина получила травмы, которые привели к летальному исходу на месте происшествия.

"Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются", ‒ добавили в полиции.

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