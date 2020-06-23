Потоп в Карпатах: под ногами женщины с детьми разверзлась земля

Ивано-Франковскую область затопило / Фото: Facebook/Виталий Сенько

На окраине города Яремче Ивано-Франковской области 23 июня произошел сдвиг дороги из-за того, что после сильных ливней горная река превратилась в бушующую стихию.

Женщина шла по дороге около Жонки, на пути к так называемому парку миниатюр и едва не провалилась с двумя детьми в пропасть, которая разверзлась буквально у них под ногами. Видео опубликовано в YouTube.

Вследствие паводка на дороге уже были трещины. Однако, когда яремчанка попробовала пройти аварийный участок с детьми, то земля начала уходить у них из-под ног, и образовалась пропасть.

Мужчина, который снимал видео, кричал, чтобы они быстрее перебегали аварийную дорогу. Дети испугались и начали плакать. Женщина смогла перебежать, но позади семьи мгновенно обвалился оползень.

Сильные ливни на западе страны продолжаются уже несколько дней. Затоплены дороги, жилые дома, снесено мосты. Уже известно о трех погибших – супружеская пара упала в горную реку на автомобиле, а также бурным потоком воды унесло 77-летнюю женщину.

Прогнозы на предстоящие дни неутешительные: ожидаются сильные осадки, синоптики предупреждают об угрозе наводнений, в том числе и на Прикарпатье. Из берегов будут выходить реки.

Как ранее сообщалось, из-за непогоды, которая нагрянула на западную Украину, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях были введены чрезвычайные меры безопасности.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение. На всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень ожидается в Закарпатской и Прикарпатской областях.