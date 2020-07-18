Жуткое ДТП в Одесской области: 9 погибших и пострадавших

Среди пострадавших в ДТП - ребенок 2018 года рождения / ГСЧС

В субботу утром, 18 июля, в результате ДТП вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области погибли шестеро.

Еще три человека были госпитализированы, среди них один ребенок 2018 года рождения, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей.

К деблокации погибших от ГСЧС привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники".

Другие обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Напомним, вечером 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом авто Mercedes врезалось в микроавтобус, а потом вылетело на полосу встречного движения и столкнулось с Hyundai.

Авария под Киевом унесли жизни целой семьи – погибли супруги, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. Выжил 12-летний ребенок, он находился в тяжелом состоянии.

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Потом СМИ выяснили, что авто Mercedes было в угоне, возможный виновник аварии не был трезв, и он уже отсидел три года за смертельное ДТП.

Позже стало известно, что авария могла произойти из-за Антона Желепы, ему сообщили о подозрении в совершении преступления.