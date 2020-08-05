Пляжи кишат кишечной палочкой: где в Киеве запрещено купаться

На 11 пляжах Киева купаться запрещено / УНИАН

Госпродпотребслужба сообщила, что на одиннадцати пляжах Киева обнаружили кишечную палочку.

Об этом говорится в Facebook службы.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных заведений", - говорится в сообщении.

Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировано на таких пляжах Киева:

Венеция,

Радуга,

Детский,

Золотой,

Молодежный,

Предместная Слободка,

Радуга,

Тельбин,

Центральный,

Черторой

Вербный.

Пока показатели качества воды не улучшатся, в водоемах этими пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха - без купания.

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Также зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже Галерный, запах на пляже Галерный, водородный показатель - пляжи Радуга, Галерный и Вербный а также обнаружена биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж Радуга.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей вновь призывает воздержаться от купания на 9 пляжах города.