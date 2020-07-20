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В Киеве пьяные скинхеды избили иностранцев

Пострадали студенты из Демократической Республики Конго.

20 июля 2020, 07:35
Инцидент произошел в ночь на 20 июля на проспекте Гонгадзе / facebook.com/KyivOperativ

В Киеве компания пьяных мужчин избила иностранных студентов, а затем открыла стрельбу. Во время драки нападавшие выкрикивали в сторону пострадавших расистские высказывания.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 20 июля на проспекте Гонгадзе. Пострадали студенты Киевского национального университета строительства и архитектуры из Демократической Республики Конго.

По словам потерпевших, конфликт начался, когда они сели в машину такси, чтобы поехать из аптеки домой. Тогда к машине подошли неизвестные, они вытащили их из автомобиля и начали избивать.

Во время драки один из нападавших осуществил несколько выстрелов в воздух. Злоумышленники убежали с места происшествия, услышав спецсигналы правоохранителей. Вскоре их нашли в лесу и задержали.

facebook.com/KyivOperativ

"Полицейские из подразделения полиции охраны во время проведения поисков нападавших нашли в лесу компанию молодых людей, которые очень громко и бурно обсуждали то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло. Задержанные – бухие в хлам. Ничего умнее не придумали и сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом познакомиться с ними", – говорится в сообщении.

facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал Главред, в субботу, 18 июля, в Черновцах прямо посреди улицы, на глазах у прохожих, застрелили мужчину.

новости Киева стрельба драка военная полиция иностранцы
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