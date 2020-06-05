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Кличко ответил на предложение партии Порошенко по выборам мэра Киева

5 июня 2020, 20:42

ЕС предложила действующему мэру возглавить свой список.

Кличко
Кличко / УНИАН

Партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность обнародовала обращение к мэру Киева Виталию Кличко с предложением объединить усилия на предстоящих выборах в столице.

Как сообщается на партийном сайте ЕС, они хотели бы снова выдвинуть Кличко кандидатом на должность Киевского городского головы. Ему также предложили возглавить список ЕС на выборах в Киевсовет.

Кличко сдержанно отреагировал на предложение, поблагодарил за него и отказался.

"Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет является лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду "УДАР" на местных выборах, в частности - в Киевсовет", - подчеркнул он в Facebook.

По словам мэра, он готов сотрудничать со всеми демократическими силами, которые работают на благо граждан и в рамках закона.

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