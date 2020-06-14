ДТП в Киеве: сотрудницу патрульной полиции зажало между двух машин

Патрульную сажало между автомобилей / Фото: Информатор

В Киеве на Академгородке во время оформления ДТП водитель Hyundai на огромной скорости влетел в автомобиль Nissan, который ранее также стал участником происшествия и стоял рядом с патрульным автомобилем Mitsubishi Outlander для оформления документов.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook, сотрудница патрульной полиции, которая в этот момент оформляла ДТП, оказалась зажата между двух автомобилей.

В результате происшествия женщина серьезно пострадала. Ее экстренно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и другими повреждениями.

/ Фото: Информатор

/ Фото: Информатор

Очевидцы рассказывают, то водитель почти не тормозил, врезался в автомобиль на обочине на полной скорости, а в этот момент между машинами стояла патрульная и делала записи в документах.

Отметим, начался инцидент с того, что на проспекте Палладина во время патрулирования было обнаружено ДТП с участием автомобиля Nissan и неизвестного авто, которое уехало с места происшествия. Экипаж командира роты остановился для установления деталей и оформления ДТП.

Как ранее сообщалось, в центре Харькова 13 июня жена советника главы Сумской ОГА Дарья Безбородая в состоянии сильного алкогольного опьянения устроила серьезное ДТП.

Напомним, в Москве 8 июня после ДТП с Михаилом Ефремовым умер водитель Сергей Захаров, которого протаранил актер.