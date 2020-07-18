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Взрывчатку бросили в урну: стало известно, кто устроил взрыв у метро Шулявская

Хулиганы сбежали с места инцидента.

18 июля 2020, 08:31
У метро Шулявская прогремел взрыв / Фото: пресс-служба полиции

Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал подробности взрыва в Киеве, который прогремел возле станции метро Шулявская в пятницу вечером, 17 июля.

Как подчеркнул он в комментарии Сегодня, по данным свидетелей взрывное устройство подбросили четверо подростков.

Он уточнил, что хулиганы бросили в урну пакет со взрывчаткой, после чего произошло ЧП и пострадал прохожий. Подростки сразу сбежали с места инцидента.

Пострадавший в результате взрыва / Скриншот

Шевченко добавил, что пострадавший в результате взрыва мужчина получил травму ноги от обломков разбитого взрывом стекла входных дверей. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. Остальные обстоятельства события выясняются.

Напомним, в Киеве возле станции метро Шулявская произошел взрыв, в результате которого ранения ног получил мужчина.

Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро Шулявская в 20:08. Одному прохожему, получившему травму ноги, оказали медицинскую помощь. Взрывом повреждены окна станции.

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Ранее в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва погибло пятеро человек.

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