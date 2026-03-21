Правду не скажут: из чего на самом деле делают куриные наггетсы

Популярный фастфуд может скрывать больше жира и добавок, чем кажется. Какие бывают наггетсы, как они влияют на здоровье и как выбрать лучший продукт.

Куриные наггетсы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие бывают виды наггетсов

Как отличить хороший продукт от плохого

Наггетсы — это один из самых популярных видов фастфуда в мире, но за их простой формой стоит целая история промышленной хитрости. На самом деле изобретение наггетсов — это не поиск идеального вкуса, а способ превратить отходы производства в прибыль. Птицефабрики не знали, куда деть тонны обрезков, кожи и хрящей. Профессор Роберт Бейкер придумал, как превратить все это в однородный фарш, покрыть его специальной панировкой для заморозки и продать как новый продукт. Позже McDonald's сделал из этой идеи прибыльный бизнес. Главред расскажет подробнее.

Какие бывают наггетсы: филе или механическая масса

Сегодня под названием "наггетсы" на рынке продают два разных продукта. Один вид — это качественные изделия из цельного куриного филе. По цене они дороже, но внутри видны настоящие мясные волокна.

Второй тип — массовый и более дешевый вариант, который делают из мяса механической обвалки. По этой технологии кости с остатками мяса прессуют под высоким давлением. В результате получают розовую пасту, в которой смешиваются жир, соединительные ткани и даже мелкие обломки костей.

Как наггетсы влияют на здоровье: скрытые риски

Наибольшая опасность наггетсов — в их корочке. Панировка впитывает в себя большое количество масла: до 30 процентов веса готового продукта может составлять жир. Кроме того, производители часто используют пищевые добавки.

Автор канала "Диалоги о еде" объясняет:

Фосфаты удерживают воду в фарше для искусственной сочности, а глутамат натрия обманывает рецепторы, маскируя низкое качество сырья. Из-за белой муки и крахмала наггетсы имеют высокий гликемический индекс, что вызывает резкие скачки сахара в крови и быстрое возвращение чувства голода.

Как выбрать качественный продукт: простые способы проверки

Не все наггетсы могут быть вредными, если знать, как их проверить. Качественный продукт можно узнать по нескольким признакам. Если разрезать наггетс пополам, в хорошем изделии будут видны волокна мяса, а не однородная масса.

Можно проверить наггетсы с помощью салфетки: если после легкого нажатия она становится прозрачной от масла, такую еду лучше не употреблять. Кроме того, стоит всегда обращать внимание на состав на упаковке. В качественном продукте на первом месте должно быть "филе". Если указана аббревиатура МО (механическая обвалка), такой продукт лучше не покупать.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: канал "Диалоги о еде" "Диалоги о еде" — это украинский просветительский YouTube-канал профессионального шеф-повара Андрея Клюса (опыт работы более 11 лет). Проект специализируется на "разборе еды на атомы": автор анализирует состав продуктов, объясняет разницу между маркировками ДСТУ, развенчивает маркетинговые мифы и учит зрителей выбирать качественные товары без переплат. Главная цель канала — превратить поход в магазин в сознательную инвестицию в собственное здоровье через понимание технологии производства и химии продуктов.

