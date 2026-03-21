Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Анна Курникова рассекретила пол своего четвертого малыша - Ромео.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова - многодетные родители / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, nstagram.com/annakournikova

Певец, исполнитель хита "Hero" Энрике Иглесиас и его супруга, российская теннисистка Анна Курникова, рассекретили пол и имя четвертого ребенка, который родился у пары 3 месяца назад.

Поделившись фотографией своего новорожденного сына и его братьев и сестер, 8-летних близнецов Люси и Николаса, а также 6-летней Мэри, теннисистка сообщила, что их 3-месячного малыша зовут Ромео.

Иглесиас поделился редким кадром / Фото Instagram/enriqueiglesias

В своем посте в Instagram Анна сфотографировала всех четверых своих детей, мило позирующих вместе на лодке. Рядом с этим трогательным семейным моментом она написала: "Люси + Николас + Мэри + Ромео".

Фотография Анны появилась на следующий день после того, как Энрике поделился тем же снимком Люси, Николаса, Мэри и Ромео с подписью "Семья".

Четвертый ребенок пары - мальчик по имени Ромео / Фото Instagram/annakournikova

Певец Энрике Иглесиас и Анна Курникова, которые вместе с 2001 года, поделились новостью о появлении на свет своего четвертого ребенка в декабре, опубликовав первое фото сына.

В совместном посте в Instagram от 22 декабря пара разместила фотографию Ромео, завернутого в больничное одеяло, с подписью "Мое солнышко" и датой его рождения "17.12.2025".

О персоне: Энрике Иглесиас Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике — сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.

