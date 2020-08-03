Подозрительное авто и чемодан: в Киеве перекрыли улицы из-за минирования

Полицейские проверяют информацию о минировании в Киеве / УНИАН

В понедельник, 3 августа, в Киеве перекрыли сразу несколько улиц после сообщений о минировании.

В частности, полиция почти одновременно перекрыла несколько улиц из-за возможной угрозы минирования, сообщает Киев Оперативный.

Правоохранители перекрыли движение на улице Маршала Тимошенко, 7, где обнаружили "подозрительный чемодан".

Кроме того, правоохранители перекрыли улицу Старокиевскую, где возможно заминировано авто. На место ЧП направлены взрывотехники.

/ @KyivOperativ

/ @KyivOperativ

Напомним, 3 августа, в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка. После этого он захватил заложницу.

Позже силовики провели спецоперацию и обезвредили террориста Сухроба Каримова.