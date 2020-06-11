В Киеве временно приостановят бесплатный проезд для ветеранов АТО

В Киеве приостанавливают бесплатный льготный проезд / УНИАН

В Киеве с 1 июля участники боевых действий не смогут бесплатно ездить в общественном транспорте по удостоверениям, как и другие льготные категории населения.

"Вниманию военнослужащих, проживающих в Киеве. С 1 июля в столице приостановят бесплатный проезд по удостоверению УБД", — говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии в Facebook.

Отмечается, что причина заключается во введении в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета в городском транспорте. По сведениям, новые правила будут действовать на всех видах городского транспорта, независимо от формы собственности.

Оплачивать проезд в общественном транспорте столицы необходимо с помощью электронного билета. Со временем их выдадут и льготным категориям населения, включая ветеранов АТО. Получить бесплатный электронный билет Карточка киевлянина в будущем можно будет через Сбербанк.

Как ранее сообщалось, в Днепропетровской области водитель маршрутного автобуса отказался везти участника боевых действий бесплатно.

Напомним, избили маршрутчика, выгнавшего из салона бойца АТО без ноги.