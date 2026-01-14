Кристина Соловий засветилась с новым бойфрендом: как он выглядит

В декабре 2025 года певица Кристина Соловий призналась, что не одинока.

Кристина Соловий появилась с неизвестным парнем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Кратко:

Кому удалось подловить бойфренда певицы

Что говорит она сама

Украинская певица Кристина Соловий появилась в проекте блогера Николаса Кармы "Сколько стоит ваш look" вместе с новым мужчиной.

Между тем, разглядеть мужчину зрителям будет сложно: как только он увидел камеру, то сразу же вышел из кадра, чтобы его не успели снять.

На монтаже также, его лицо было заблюрено. Сама Соловий добавила: "За любимого человека скажу два слова: "Люблю его".

Соловий попалась на камеру вместе с бойфрнедом / Скриншот Instagram/nicolas_karma_official

Отметим, что в 2024 году у украинской певицы Кристины Соловий были творческие и романтические отношения с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом. После их расставания звезда предпочитает молчать о личном.

Лишь в декабре 2025 года Соловий призналась, что не одинока. В ее жизни есть "именно тот человек", но забегать наперед не торопится. Себя Кристина считает "очень неудобной", и призналась, чем именно бесит своих партнеров.

Соловий попалась на камеру вместе с бойфрнедом / Скриншот Instagram/nicolas_karma_official

Однако, был ли тот самый партнер, который попался на видео "мужчиной" Кристины Соловий, остается неизвестным.

О персоне: Кристина Соловий Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

