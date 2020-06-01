Новые правила в метро Киева: что изменится с 1 июня

В метро будут действовать новые правила / УНИАН

С понедельника, 1 июня, в столичном метрополитене ожидается увеличение пассажиропотока, поскольку возобновится пригородное сообщение. В связи с этим в подземке будет действовать ряд ограничений.

Как сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон, некоторые станции метро Киева будут закрывать на вход в час пик, чтобы соблюдать правила социального дистанцирования.

"Такая практика применяется при массовых мероприятиях, которые неоднократно проходили в Киеве. Тогда на станции метрополитена на входе может работать вместо трех дверей одна или две, чтобы растянуть пассажиропоток. А с 1 июня будет увеличиваться количество пассажиров, так как поедет пригород... Поэтому еще раз напоминаем, что могут быть ограничения на вход на некоторых станциях", – рассказала Макогон в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, станции, на которых понадобятся ограничения, будут определять в режиме реального времени. Причем пускать в метро будут всех. Ограничения призваны рассредоточить пассажиров и дать им возможность соблюдать дистанцию.

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Как сообщал Главред, с 1 июня начинается третий этап ослабления противоэпидемиологических мероприятий. Запуск городской электрички Киева произойдет одновременно с началом работы железнодорожного пассажирского сообщения, которое также планируют возобновить в первый день лета.