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В Киевской области рухнул и сгорел самолет

Учебный самолет упал на поле в Киевской области и сгорел почти дотла.

17 июля 2020, 21:24
Новости Киева - в области рухнул и сгорел самолет
Новости Киева - в области рухнул и сгорел самолет / Пресс-служба ГСЧС

В Киевской области рухнул и сгорел легкомоторный самолет.

Инцидент произошел около 16 часов дня в Макаровском районе возле села Наливайковка.

На самолете летели двое представителей учебной школы Aviation Group, которые, к счастью, остались живы. Их жизням ничего не угрожает.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС быстро потушили огонь.

  • В Киевской области рухнул и сгорел самолет Пресс-служба ГСЧС
  • В Киевской области рухнул и сгорел самолет Пресс-служба ГСЧС
  • В Киевской области рухнул и сгорел самолет Пресс-служба ГСЧС

Напомним, в июне в Одессе на гипермаркет рухнул самолет, тогда скончались двое человек. Самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, расположенный рядом с аэродромом.

новости Киева самолет авиакатастрофа
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