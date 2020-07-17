В Киевской области рухнул и сгорел самолет

Новости Киева - в области рухнул и сгорел самолет / Пресс-служба ГСЧС

В Киевской области рухнул и сгорел легкомоторный самолет.

Инцидент произошел около 16 часов дня в Макаровском районе возле села Наливайковка.

На самолете летели двое представителей учебной школы Aviation Group, которые, к счастью, остались живы. Их жизням ничего не угрожает.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС быстро потушили огонь.

Напомним, в июне в Одессе на гипермаркет рухнул самолет, тогда скончались двое человек. Самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, расположенный рядом с аэродромом.