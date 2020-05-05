Избивали и душили: в Донецкой области копы зверски пытали парня

Полицейские требовали признать вину в совершении преступления / informvest.com

В Донецкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорского отдела полиции ГУ Нацполиции.

Их обвинили в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины), рассказали в пресс-службе Госбюро расследований.

Как отмечается в сообщении, в декабре 2019 года один из оперуполномоченных получил поручение следователя на проведение допроса лица в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества.

Читайте такжеВ Харькове жестоко избили журналиста после вызова полицииПосле того, как 18-летний пострадавший явился на вызов, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали двое оперуполномоченных. Без предъявления каких-либо требований правоохранители начали бить потерпевшего, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не причастен.

/ dbr.gov.ua

С целью получения признания, заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжались почти 4 часа, но не привели к желаемому для полицейских результату.

/ dbr.gov.ua

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве полицейские жестоко избили известного журналиста, шеф-редактор одного из порталов новостей Дениса Ялухина.

Как рассказал сам журналист, полицейские его избили до сотрясения мозга, а также заковали в наручники и издевались несколько часов.