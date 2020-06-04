В Кременчуге мужчина сжег жену в магазине косметики

По неизвестной причине мужчина поджег свою жену / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Кременчуге произошел чудовищный инцидент в магазине декоративной косметики и бытовой химии – мужчина поджег бывшую жену, которая работала продавцом.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области, женщину злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поднес к ней источник огня.

"На момент прибытия экстренных служб огонь уже охватил значительную площадь магазина. Полицейские и работники ГСЧС деблокировали помещение горящего магазина и ликвидировали пожар. К сожалению, женщина получила телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончалась на месте", — сообщили в областной полиции.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по квалификации "Умышленное убийство", предусмотренной ч.2 п.5 ст.115 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Мужчину правоохранители задержали. Мотив его ужасного поступка пока неизвестен, следствие по делу продолжается.

Как ранее сообщалось, в городе Каховка Херсонской области в здание местной прокуратуры неизвестные злоумышленники бросили "коктейль Молотова".

Напомним, в Ровенской области житель населенного пункта Старое Село в пьяном виде пытался сжечь служебный автомобиль полиции ‒ потому что правоохранители отказались с ним праздновать Пасху (Воскресение Христово).