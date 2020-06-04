УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кременчуге мужчина сжег жену в магазине косметики

4 июня 2020, 23:58

Медикам спасти женщину не удалось.

По неизвестной причине мужчина поджег свою жену / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Кременчуге произошел чудовищный инцидент в магазине декоративной косметики и бытовой химии – мужчина поджег бывшую жену, которая работала продавцом.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области, женщину злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поднес к ней источник огня.

"На момент прибытия экстренных служб огонь уже охватил значительную площадь магазина. Полицейские и работники ГСЧС деблокировали помещение горящего магазина и ликвидировали пожар. К сожалению, женщина получила телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончалась на месте", — сообщили в областной полиции.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции
/ Фото: пресс-служба Нацполиции

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по квалификации "Умышленное убийство", предусмотренной ч.2 п.5 ст.115 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Мужчину правоохранители задержали. Мотив его ужасного поступка пока неизвестен, следствие по делу продолжается.

Как ранее сообщалось, в городе Каховка Херсонской области в здание местной прокуратуры неизвестные злоумышленники бросили "коктейль Молотова".

Напомним, в Ровенской области житель населенного пункта Старое Село в пьяном виде пытался сжечь служебный автомобиль полиции ‒ потому что правоохранители отказались с ним праздновать Пасху (Воскресение Христово).

новости Украины новости Кременчуга поджег убийство преступление
Сейчас вы просматриваете новость «В Кременчуге мужчина сжег жену в магазине косметики». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:37
Ученые придумали новый способ лечения рака у мужчин
00:54
Эксперт рассказал, что больше всего беспокоит крымчан
00:30
"Насильник прошел переаттестацию": Геращенко обвинил Деканоидзе в провале реформы полиции
00:19
День рождения Будды и День Левона: какой сегодня праздник 5 июня
04 июня, четверг
23:58
В Кременчуге мужчина сжег жену в магазине косметики
23:51
США ударят жесткими санкциями против Северного потока-2: стало известно, кто пострадает
23:40
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 4 июня
23:17
Американский эксперт предостерег о вторжении России в Херсонскую область
22:57
В Минобразования опровергли коррупцию в КНУ имени Шевченко и назвали причину обысков
22:38
Нацсовет по ТВ проверит телеканал Прямой после ругательств Ганапольского в эфире Видео
22:25
Открытие ресторанов и кафе с 5 июня: Минздрав назвал главные правила работы
21:52
Посевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советы Видео
21:32
Эксперты-самозванцы от Минздрава ездили по стране с советами по Covid-19
21:28
В МВФ рассказали, когда утвердят 5$-миллиардную кредитную программу для Украины
21:10
Мы не знаем, каким будет лето, но в моде потрясающие платья из 90-х: фото Фото
21:04
Из-за привязанной подушки захлебнулась рвотой: в детсаду Запорожья умер ребенок Видео
20:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июня: резкие изменения в карьере и важные знакомства Видео
20:42
Изнасилование в полиции Кагарлыка: появились три новые жертвы подозреваемых
20:24
Аэропорт Борисполь возобновляет внутреннее авиасообщение: названа дата и новые правила
20:20
Лунное затмение 5 июня 2020 года: что нельзя делать и кому опасаться Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять