В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 пассажирами

В Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами

В Луцке во вторник утром, 21 июля, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами, в области введен план "заложник", сообщает полиция Волынской области.

Об этом сообщили правоохранители на странице в Фейсбуке.

"Сегодня утром поступило сообщение на линию "102" о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, в области введен оперативный план "Заложник". Отмечается, что территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

"На месте работают все службы полиции", - добавили правоохранители.

Как сообщил в комментарии начальник полиция Волынской области Юрий Крошко, пока что информации о пострадавших нет.

"Пока что видим только повреждения в самом автобусе", - сообщил он в комментарии, трансляцию которого вело Министерство внутренних дел Украины на странице в Фейсбуке.

По словам начальника полиции области, захвативший автобус мужчина опубликовал свои требования в соцсети Твиттер.

"Сейчас мониторится соцсеть. Никакие требования в его аккаунте не освещены, просто общие фразы, недовольство системой, не указано какой. Сейчас еще изучаем, пытаемся вести переговоры. Звоним, он не взял в очередной раз трубку, чтоб уточнить требования", - рассказал Крошко.

Также он отметил, количество заложников устанавливается. Личность злоумышленника в свою очередь проверяется, он назвался, но правоохранители уточняют информацию, существует ли такой человек.

"Ситуация под контролем", - подчеркнул начальник полиции области.

Позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество задолжников – около 20 человек.

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