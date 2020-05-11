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"Контрацепция - убийство": во Львове вспыхнул скандал из-за монахини в медуниверситете

11 мая 2020, 15:00

Сестра Диогена (Галина Терешкевич) читает студентам-медикам лекции с едва ли не средневековым оттенкам.

Монахиня, Львов
Сестра Диогена Галина Терешкевич / РБК-Украина

В Сети полыхнул скандал - связанный с преподавательницей Львовского национального медицинского университета и монахиней Украинской греко-католической церкви сестрой Диогеной (Галина Терешкевич).

Выдержки из книги "Учебник по биоэтике" (предмета, который читает монахиня) в соцсети Facebook опубликовала журналистка Анна Чабарай.

Сестра Диогена прямым текстом пишет о том, что прерывание беременности в формате абортов недопустимы. Недопустим также и секс до и вне брака, Равно как контрацепция. Любой вид контрацепции монахиня называет "сознательным убийством ребенка", гендерную политику — "морально деструктивным явлением", а аборт — "абсолютно недопустимым с моральной точки зрения". Более того, в книге сестра Диогена пишет о необходимости "внести изменения в законодательство, приняв во внимания основы биоэтики".

Журналистам стало известно, что на данный момент монахиня продолжает работать в вузе и отказывается давать какие-либо комментарии.

Напомним, ранее в российской глубинке, Белгородской области, женщин заставляют просить разрешения батюшек на проведение аборта - священников включили в состав соответствующих комиссий.

новости Украины скандал монахиня аборты контрацепция
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