"Давала выпить и наркотики": монахиню обвинили в совращении девочки-подростка

Сексуальная монахиня. Иллюстративное фото / Форум Аромания

Американка Триш Кэхилл публично рассказал о том, что в детстве подверглась сексуальному насилию со стороны монахини.

Такое сообщение опубликовало британское издание Daily Mail. По словам Кэхилл, более четверти века назад одна из монахинь, сестра Эйлин Шоу склоняла ее к употреблению алкоголя/наркотиков и "обучала ее способам занятий сексом с женщинами".

После того, как Кэхилл рассказала о поведении Шоу другим сестрам из монастыря святой Елизаветы (штат Нью-Джерси), в 1994 году священнослужительницы выплатили ей 70 тысяч долларов США за урегулирование инцидента во внесудебном порядке.

К слову, Шоу сразу была отстранена от должности директора начальной школы при монастыре, но до сих пор не утратила статуса монахини и получает поддержку от своей религиозной общины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье активисты поймали священника-педофила из России.